Bihar News: पूर्व डिप्टी सीएम सहित 10 बीजेपी नेताओं की VIP सुरक्षा वापस, केंद्र सरकार ने लिया फैसला

बिहार भाजपा के नेताओं को अग्निपथ योजना के विरोध में मिली धमकियों और खुफिया रिपोर्ट्स को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इन 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया था। गृह मंत्रालय ने 18 जून 2022 को ही इन 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का ऐलान किया था। अब सरकार ने इन 10 नेताओं की वीआईपी सुरक्षा वापस ले ली है।

बिहार भाजपा के 10 नेताओं को मिली Y श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने बिहार बीजेपी के इन 10 नेताओं की सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की ओल से सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना शुरू की गई थी। इस योजना के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा के नेता निशाने पर थे और ऐसे हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार में कुछ नेताओं को VIP सुरक्षा दी थी। अब केंद्र सरकार ने इन नेताओं से Y श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया है।

Y category security of 10 leaders including Bihar BJP president and Former Deupty CM back