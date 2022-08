नीतीश कुमार ने कहा, 'BJP ने हमेशा किया अपमानित, की कमजोर करने की कोशिश'

BJP के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद सीएम नीतीश कुमार बड़ा खुलासा करते नजर आए। उन्होंने जेडीयू विधायक दल की बैठक में BJP के साथ गठबंधन वाली सरकार के समय को लेकर कहा की बीजेपी ने हमें हमेशा अपमानित किया है, हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है।

बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) का गठबंधन टूट चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर मंगलवार को हुई बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। वहीं इस ऐलान के बाद नीतीश कुमार ने बड़ा खुलासा किया है। सीएम ने कहा है कि BJP ने हमेशा उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है और अपमानित करते रहे हैं। जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी ने हमें हमेशा अपमानित किया।

Bihar political crisis: Nitish Kumar Says, BJP had always insulted JDU and tried to weaken the party