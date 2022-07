बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर ने कॉलेज को लौटाए 23.83 लाख रुपए, जानिए क्यों वापस किया वेतन

बिहार के मुजफ्फरपुर में कॉलेज में हिंदी पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर लल्लन कुमार ने 23 लाख रुपए से भी अधिक का अपना वेतन कॉलेज को वापस कर दिया है। उन्होंने सितंबर 2019 से लेकर 33 महीनों की कमाई वापस कर दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा ने मुझे अनुमति नहीं दिया।

सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों पर अक्सर बच्चों को नहीं पढ़ाने और वेतन लेते रहने के आरोप लगते रहते हैं। ऐसे दौर में बिहार के मुजफ्फरपुर के नीतीशेश्वर कॉलेज में हिंदी पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर लल्लन कुमार ने नैतिकता की अलग मिसाल पेश की है। उन्होंने 2019 से लेकर 33 महीनों की कमाई कॉलेज को वापस कर दिया है। लल्लन कुमार ने बताया कि इन 33 महीनों में कोई भी छात्र एक भी कक्षा के लिए नहीं आया। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा मुझे बिना पढ़ाए वेतन लेने की अनुमति नहीं देती है।

Bihar's Assistant Professor Lallan Kumar returned 23.83 lakh rupees to the college, know why the salary was returned