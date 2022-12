बिहारः जहरीली शराब मामले में विधानसभा में जोरदार हंगामा, PC छोड़ भागे मंत्री

Submitted by:

Bihar Hooch Tragedy: बिहार में जहरीली शराब से मौत के मामले में सोमवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने पीड़ितों के परिजनों के लिए मुआवजे और न्यायिक जांच की मांग उठाई। हंगामे के कारण सदन को स्थगित तक करना पड़ा। इधर मंत्री पीसी से जवाब दिए बिना भाग खड़े हुए।

Bihar: Uproar in assembly over Hooch Tragedy, Minister run away Leaving PC