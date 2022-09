रातों-रात करोड़पति बना बिहार का ये युवक, ड्रीम-11 पर टीम बनाकर जीते 1 करोड़ रुपए

किस्मत कब किसे कहां से कहां पहुंचा देती है, यह कहा नहीं जा सकता। बिहार के एक युवक की किस्मत रातों-रात चमकी। एक झटके में वह करोड़पति बन गया। इस युवक ने ड्रीम-11 पर टीम बनाकर एक करोड़ रुपए जीते।

