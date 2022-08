दिल्ली में चाइनीज मांझे से एक और मौत, पत्नी-बेटी के साथ जा रहे बाइकसवार की कटी गर्दन, तड़प-तड़प कर मौत

Chinese Manjha Death: चाइनीज मांझे से मौत का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। राजधानी दिल्ली में कांच से लिपटे चाइनीज मांझे से एक बाइससवार युवक की गर्दन कट गई। टॉमा सेंटर में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया।

Bike rider neck cut due to Chinese Manjha being trapped on spot death in Delhi