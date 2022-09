लोकसभा चुनाव 2024: बीजेपी ने 13 राज्यों में बनाए नए प्रभारी, बंगाल-बिहार, राजस्थान सहित नॉर्थ ईस्ट में भी फेरबदल

BJP State Incharges List: लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरू कर दी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए सभी प्रदेश में नए प्रभारी बनाए हैं। यहां देखिए बीजेपी के किस नेता को किस राज्य का प्रभारी बनाया गया।

BJP Incharge For States: लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने आज सभी प्रदेशों के लिए नए प्रभारी को नियुक्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए प्रभारियों के नामों की घोषणा की। बीजेपी द्वारा बनाए गए नए प्रभारियों की सूची ट्विटर पर जारी की गई है। इसके अनुसार महाराष्ट्र के दिग्गज नेता विनोद तावड़े को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। सांसद हरीश द्विवेदी को बिहार में सह प्रभारी बनाया गया है।

