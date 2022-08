BJP के नए संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति का गठन, गडकरी व शिवराज की छुट्टी, देखिए कौन-कौन नेता शामिल

BJP New Parliamentary Board: आगामी चुनाव से पहले आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांगठनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने केंद्रीय समिति के साथ-साथ नई केंद्रीय चुनाव समिति का गठन किया है। जानिए इन दोनों समितियों में बीजेपी के कौन-कौन नेता शामिल हैं?

BJP New Parliamentary Board: भारतीय जनता पार्टी ने आज नई केंद्रीय समिति (BJP Parliamentary Board) की घोषणा की है। इस बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के 11 नेता शामिल है। खास बात यह है कि बीजेपी की नई केंद्रीय समिति से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी कर दी गई है। नई केंद्रीय समिति के अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं।

BJP Announced New Parliamentary Board nitin Gadkari and shivraj singh chauhan out