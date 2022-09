'फर्जी जांच करती रही BJP, हाथ से फिसला गुजरात', AAP विधायक अमानतुल्ला को जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने भाजपा पर साधा निशाना

दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाले के आरोपी AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत मिल गई है। यह जमानत 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर दी गई है। AAP विधायक को जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके BJP पर निशाना साधा है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP पार्टी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाले और अनियमितताएं करने के आरोप में गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया था। दरअसल ACB ने विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर 24 लाख रुपए बरामद किए थे। इसके साथ ही उनके करीबियों के पास से हथियार भी बरामद हुए थे, जिसके बाद उन्हें पहले 4 दिन के कस्टडी भेजा गया था और उसके बाद उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई थी।

BJP busy with fake investigations, Gujarat slipped out of hands: Arvind Kejriwal after Amanatullah Khan bail