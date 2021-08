कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में तिरंगे के ऊपर बीजेपी का झंडा रखने से हुई काॅन्ट्रोवर्सी, विपक्षी पार्टियों ने साधा निशाना

नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश के पूर्व 2 बार के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का 21 अगस्त 2021 को निधन हो गया। लखनऊ में उनकी श्रद्धांजलि सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पर इस सभा में कुछ ऐसा हुआ जिससे एक नई काॅन्ट्रोवर्सी पैदा हो गई। दरअसल इस सभा में कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर भारत का तिरंगा झंडा ढंका हुआ था। पर काॅन्ट्रोवर्सी तब हुई जब तिरंगे के ऊपर बीजेपी का झंडा रख दिया गया। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे तो उन्होंने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनके पार्थिव शरीर के ऊपर ढंके हुए तिरंगे पर बीजेपी का झंडा रख दिया। बीजेपी ने ट्विटर पर इसकी फोटोज़ पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी।

इसके बाद से ही इस विषय पर शुरू हो गई है। इस विषय पर विपक्षी पार्टियों के नेता भी ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संसद के सदस्य शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए इस घटना को अपमान बताते हुए कहा है कि देश को यह बताना चाहिए कि बीजेपी इस अपमान के बारे में क्या सोचती है।

As one who had to fight a court case for four years merely for placing my hand on my heart during the singing of the National Anthem (rather than standing stiffly to attention),I think the nation should be told how the ruling party feels about this insult: https://t.co/F4nO2wKOOz