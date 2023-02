'असम में 8 साल से भाजपा की सरकार, वहां देखिए कैसे होता है विकास', मेघालय में बोले गृहमंत्री अमित शाह

मेघालय में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि "असम में 8 साल से भाजपा की सरकार है, असम में देखिए कि कैसे विकास होता है। असम में जब भाजपा की सरकार बनी तब असम नीचे से दूसरे नंबर पर था, आज असम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है।"

'BJP government in Assam for 8 years, see how development happens there', said Home Minister Amit Shah in Meghalaya