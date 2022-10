बीजेपी नेता ने ताजमहल का सच जानने के लिए दायर की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- PHD करो, पता चल जाएगा

Submitted by:

बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में ताज महल के बंद कमरों को खुलवाने के लिए याचिका दायर की है, जिस कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया है।

BJP leader filed a petition to know truth of Taj Mahal, Supreme Court reprimanded