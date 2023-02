फिल्मों से राजनीति में आई BJP नेता खुशबू सुंदर बनीं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य, जानिए उनका प्रोफाइल

Khushbu Sundar NCW Member: फिल्मों से राजनीति में आई भाजपा नेता खुशबू सुंदर को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। महिला आयोग का सदस्य बनाए जाने के बाद खुशबू सुंदर ने पीएम मोदी और भारत सरकार को धन्यवाद दिया। जानिए कौन हैं खुशबू सुंदर जिन्हें बनाया गया NCW मेंबर?





BJP leader Khushbu Sundar is nominated as a Member of National Commission for Women