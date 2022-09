भाजपा नेताओं ने देवघर एयरपोर्ट से जबरन भरी उड़ान, FIR के बाद उपायुक्त पर भड़के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, बोले- नहीं हुआ नियम का उल्लंघन

देवघर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) दबाव बनाकर चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ कराने को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी सहित 9 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है, जिसके बाद देवघर उपायुक्त पर भड़कते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कहा कि नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।

झारखंड के देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। देवघर पुलिस की ओर से कहा गया है कि देवघर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा अभी तक नहीं है। इसके बाद भी बीजेपी सांसदों ने कथित तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) पर दबाव बनाकर रात में चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ कराया, जिसको लेकर एयरपोर्ट पर तैनात DSP सुमन आनंद ने BJP सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी सहित 9 लोगों पर FIR दर्ज कराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट से जबरन उड़ान भरने का मामला बुधवार 31 अगस्त का है।

BJP leaders forcibly took flight from Deoghar airport, BJP MP Nishikant Dubey furious at Deputy Commissioner after FIR