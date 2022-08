विवादित बयान देने वाले कर्नाटक के BJP विधायक केएस ईश्वरप्पा को मिली धमकी, लिखा- जुबान काट देंगे

BJP MLA KS Eshwarappa Threat Letter: कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कद्दावर नेता केएस ईश्वरप्पा को धमकी भरा एक पत्र मिला है। कन्नड़ भाषा में लिखे इस पत्र में उनकी जुबान काट देने की धमकी दी गई है। पत्र मिलने के बाद विधायक के निजी सहायक ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।

BJP MLA KS Eshwarappa Receiving a Threat letter saying His Tongue will be cut off if