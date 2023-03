घर से 8 करोड़ कैश मिलने के बाद भी BJP विधायक को मिली अंतरिम जमानत, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत

Submitted by:

BJP MLA Madal Virupakshappa Bribe case: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा को अंतरिम जमानत दे दी। पिछले सप्ताह भाजपा विधायक और उनके करीबियों के ठिकाने से 8 करोड़ से ज्यादा क्रैश बरामद किए थे। जिसके बाद से विरुपक्षप्पा की गिरफ्तारी की चर्चा चल रही थी। लेकिन अब उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है।

BJP MLA Madal Virupakshappa got Interim Bail by Karnataka HC, in Bribe Case