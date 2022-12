तवांग झड़पः विपक्षी दलों के विरोध पर भड़के गिरिराज सिंह, ओवैसी को बताया जिन्ना की कार्बन कॉपी

India China Tawang Clash: तवांग झड़प को लेकर बीते दो दिन से देश में सियायत चरम पर है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। जिसके कारण दो दिन से सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है। अब विपक्षी दलों के विरोध पर भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है।

