BJP नेताओं पर केस मामले में बोले मनोज तिवारी- 'अंकिता के परिजनों की मदद करने से नाराज सोरेन सरकार ने करवाई FIR'

Case on BJP Leaders: अंकिता मर्डरकेस में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर दिल्ली वापस लौटते समय बीजेपी के नेताओं ने देवघर एयरपोर्ट पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया। इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा सहित अन्य पर केस किया गया है। मामले में अब मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है।

Case on BJP Leaders: दुमका के बहुचर्चित अंकिता मर्डर केस में पीड़िता के परिजनों मुलाकात करने गए भारतीय जनता पार्टी के नेता गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा नेताओं पर केस दर्ज कराए जाने के बाद अब इस मामले में दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है।

BJP MP Manoj Tiwari says Hemant Soren govt register FIR for Helping Ankita in Jharkhand