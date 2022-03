बंगाल: ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखकर लौट रहे बीजेपी सांसद पर हमला, गाड़ी पर फेंका बम

बीजेपी सांसद पर बम से हमला, बाल बाल बचे

राणाघाट से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मैं द कश्मीर फाइल्स फिल्म देख कर लौट रहा था। मेरी कार पर एक बम फेंका गया था, हम इसमें बाल-बाल बच गए। हमने देखने के लिए कार को थोड़ी दूर बाहर निकाला, इस घटना के 10 मिनट के बाद पुलिस आई। सरकार ने दावा किया कि वह अप्रिय घटना से बच गए, क्योंकि कार की गति तेज थी और बम उसकी कार के पीछे जा गिरा।





BJP MP Jagannath Sarkar from Ranaghat in West Bengal attacked. "I was returning after watching 'The Kashmir Files'. ..A bomb was hurled at my car on my way back, we escaped it (bomb) narrowly...We pulled out the car a little far to see...police came after 10 min," he says pic.twitter.com/gMj7HZBBSq