BJP कार्यकारिणी की बैठक आज, 12 राज्यों के CM, 35 केंद्रीय मंत्री और PM मोदी रहेंगे मौजूद, इन मुद्दों पर होगी बात

BJP National Executive Meeting: भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज सोमवार (16 जनवरी) को राजधानी दिल्ली में होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक से पहले पीएम मोदी का एक रोड-शो भी निकाला जाएगा।

BJP National Executive Meeting Today, CM of 12 States, 35 Ministers and PM Modi will be present