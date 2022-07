ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में BJP का हिंदुत्व कार्ड, कैसे योगी की एंट्री से बदलेंगे समीकरण

Yogi in Hyderabad: तेलंगाना में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए बीजेपी दिन-रात लगी हुई है। अब 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने हिन्दुत्व कार्ड का दांव भी चल दिया है। इसी के तहत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है। समझिए कैसे महत्वपूर्ण हैं योगी की भूमिका...

BJP hindutva card: गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अलावा बीजेपी की निगाहें तेलंगाना पर टिकी हुई हैं। इस राज्य में अपने कद को और मजबूत करने के लिए बीजेपी दिन-रात लगी हुई है। यही वजह है कि करीब 18 साल बाद तेलंगाना में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। केसीआर भी बीजेपी को चुनौती की तरह देख रहे हैं तभी वो बीजेपी पर हमलावर होने का एक मौका नहीं छोड़ रहे। अब इस पूरे खेल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। इसमें शामिल होने से पहले वो ओवैसी के गढ़ हैदराबाद पहुंचे और यहाँ चारमीनार स्थित भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा-अर्चना की।

BJP play its hindutva card, CM Yogi visit Bhagyalakshmi temple in Hyderabad will change equation