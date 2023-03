त्रिपुरा-नगालैंड में बहुमत की ओर BJP: PM मोदी BJP मुख्यालय में रात 8 बजे करेंगे संबोधित

त्रिपुरा-नगालैंड विधानसभा चुनाव में BJP बहुमत की ओर अग्रसर है। वहीं मेघालय में अभी पेंज फंसते हुए दिखाई दे रहा है, जहां भाजपा अभी 5 सीटों पर सिमटते हुए दिखाई दे रही है। इन्हीं तीनों राज्यों के चुनाव रिजल्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी रात 8 बजे BJP मुख्यालय में संबोधित करेंगे।

BJP poised to return to Tripura-Nagaland assembly: PM Modi to address BJP headquarters at 8 pm