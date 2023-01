दक्षिण विजय की तैयारी; कर्नाटक पहुंचे BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा, विजय संकल्प रैली को दिखाई हरी झंडी

Submitted by:

BJP Vijay Sankalp Campaign in Karnataka: कर्नाटक में विधानसभा चुनाव इसी साल होना है। हालांकि अभी चुनावी कार्यक्रम की घोषणा में काफी समय बाकी है। लेकिन राजनीतिक दलें अपनी-अपनी तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने विजय संकल्प अभियान यात्रा की शुरुआत की।

BJP President JP Nadda reaches Karnataka, will flag off Vijay Sankalp campaign