त्रिपुरा में आदिवासी वोट बैंक को लुभाने में जुटी बीजेपी, जानें ये कैसे डाल सकते हैं चुनावों पर बड़ा प्रभाव

Tripura: बीजेपी त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों को साधने में जुटी है। आज अपने दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नेअपने एक सम्बोधन में आदिवासी समुदाय के योगदान और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख किया।

त्रिपुरा में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों से पूर्व यहाँ तमाम राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। इसके साथ ही विभिन्न वोट बैंक को भी लुभान में जुटे हैं। इसी क्रम में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा के दो दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने अगरतला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार द्वारा आदिवासी समुदायों के लिए किये जा रहे कार्यों को गिनाया। स्पष्ट है कि बीजेपी अपने दम पर आदिवासी वोट में पैठ बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर त्रिपुरा में आदिवासी वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है और कैसे ये विधानसभा चुनावों पर प्रभाव डाल सकता है।

BJP trying to woo tribal vote bank in Tripura, know their importance and impact on assembly election