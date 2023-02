त्रिपुरा चुनाव जीतने के लिए धन और बाहुबल का इस्तेमाल कर रही भाजपा: सीताराम येचुरी

Submitted by:

Tripura Assembly Election 2023: त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है। चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही राज्य में प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। शुक्रवार को माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए बाहुबल और धनबल का इस्तेमाल कर रही हैं।

BJP using money and muscle power to win Tripura elections: Sitaram Yechury