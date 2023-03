दिल्ली की AAP सरकार को गिराने की साजिश, विधायकों को मिल रही धमकी, नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारी

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को आयोजित एक प्रेस कॉफ्रेंस में बीजेपी पर दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आप विधायकों को धमकी मिल रही है। विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी की जा रही है।

BJP wants to topple AAP govt in Delhi via no-confidence motion, says Raghav Chadha