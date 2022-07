PMLA के तहत ED के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का BJP ने किया स्वागत, कहा- कोई भी कानून से ऊपर नहीं

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक अहम फैसले में ED के अधिकारों को बरकरार रखा है। इस फैसले से विपक्ष को झटका लेकिन बीजेपी को इस फैसले का स्वागत किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत ED के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने PMLA के प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से समन जारी करने और गिरफ्तार करने के अधिकार को सही ठहराया है। कोर्ट के इस फैसले से एक तरफ विपक्ष को बड़ा झटका लगा है तो वहीं बीजेपी ने इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।

BJP welcomes SC verdict upholding ED's right to arrest under PMLA, 'no one above law'