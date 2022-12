दिल्ली मेट्रो: रविवार को बलू लाइन पर बंद रहेगी सेवाएं, यात्रियों को मिलेगी फ्री बस की सुविधा

Delhi Metro Services: यदि आप दिल्ली मेट्रो का सफर करते हैं तो पहले इस खबर को पढ़ ले अन्यथा रविवार को परेशानी में पड़ सकते है। दरअसल रविवार 10 दिसंबर को दिल्ली मेट्रो की सेवा मेंटनेंस के कारण बाधित रहेगी। इसकी जानकारी डीएमआरसी ने ट्वीट कर दी है। जानिए डिटेल्स।

Blue Line Delhi Metro services Will be Closed on 10 December know Details