मणिपुर में 20 साल बाद दिखाई गई हिंदी फिल्म, दो दशक पहले लगाया गया था बैन

Submitted by:

Bollywood film screened in Manipur after 20 years: मणिपुर में कुकी और मैतेई संघर्ष के बीच 15 अगस्त को 20 साल बाद हिंदी फिल्म दिखाई गई है।

Bollywood film screened in Manipur after 20 years

Bollywood film screened in Manipur after 20 years: मंगलवार को भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पिछले तीन महीने से जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में 20 साल बाद कोई हिंदी फिल्म दिखाई गई है। मणिपुर के चुराचांदपुर में एक अस्थायी ओपन एयर थिएटर में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित बॉलीवुड फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’(Uri: The Surgical Strike) दिखाई गई। जिसमें अभिनेता बिक्की कौशल लीड रोल में हैं। 20 साल बाद हिंदी फिल्म देखने के लिए काफी संख्या में लोग जुटे थे।