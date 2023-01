SpiceJet की दिल्ली-पुणे फ्लाइट में बम की खबर, एयरपोर्ट पर जांच जारी

Submitted by:

दिल्ली से पुणे जाने वाली जाने वाली फ्लाइट में बम होने का खबर मिली है, जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की जांच की जा रही है। इससे पहले 9 जनवरी को भी ऐसा ही मामला सामने आया था।

Bomb scare on Pune-bound Spicejet flight, plane being checked at Delhi airport (File photo)