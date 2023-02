कर्नाटक सरकार के राम मंदिर बनाने के ऐलान पर कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने BJP को दी चुनौती

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने बजट पेश करते हुए राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है, जिसको लेकर जब विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता DK शिवकुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने BJP को एक चुनौती दे डाली।

Bommai government announced to build Ram temple in Karnataka, then Congress leader DK Shivakumar gave a new challenge to BJP