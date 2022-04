नए वैरिएंट के खतरे के बीच कल से लगेंगे बूस्टर डोज, प्राइवेट अस्पताल के लिए रेट हुए तय

कल से बूस्टर डोज को लगाने की शुरुआत हो रही है। इसके लिए सरकार ने कीमत भी तय कर दी है।

देश में एक बार फिर से कोरोना के नए वैरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। मुम्बई के बाद गुजरात में XE वैरिएंट का मामला सामने आया है। ऐसे में सरकार ने इस खतरे को देखते हुए देशभर में बूस्टर डोज लगाने का निर्णय लिया है। ये डोज 18+ आयु वर्ग के लोगों को एहतियात के तौर पर दी जाएगी। इसकी शुरुआत रविवार से यानी कि कल से हो रही है जिसकी तैयारी केंद्र ने राज्य सरकार के साथ मिलकर शुरू कर दी है।

Booster Dose for COVID-19 from tomorrow, All you want to know