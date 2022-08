BPSC 67th Prelims: बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स की जारी हुई तारीख, बिहार के इन चार जिलों में परीक्षा के लिए नहीं पड़ेगा सेंटर

बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 20 एवं 22 सितंबर को एक पाली में आयोजित होगी। परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड में होगी। इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यह परीक्षा पहले 8 मई को भी आयोजित की गई थी, मगर प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया।

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने स्थगित की गई 67वीं (प्रारंभिक) परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा 20 एवं 22 सितंबर को एक पाली में आयोजित होगी। बताया जा रहा है कि रिजल्ट परसेंटाइल तकनीक के माध्यम से घोषित किया जाएगा। बीपीएससी 67वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी होगा। इसे बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग की ओर से 67वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर तैयारी तेजी से चल रही है। परीक्षा एक पाली में 34 जिलों में आयोजित होगी।

BPSC 67th Prelims: Date released for BPSC 67th Prelims, centers will not be held for examination in these four districts of Bihar