भारत के पास जल्द होगी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल: ब्रह्मोस एयरोस्पेस सीईओ

India has Hypersonic Missile: ब्रह्मोस एयरोस्पेस के सीईओ व एमडी अतुल राणे ने कहा है कि जल्द ही भारत के पास पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। यह मिसाइल ब्रह्मोस एयरोस्पेस अगले 5 से 6 साल में तैयार होगी।

India has Hypersonic Missile: भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने आज 'रजत जयंती वर्ष' समारोह 2022-23 की शुरूआत किया। यह कार्यक्रम अपराजेय ब्रह्मोस के पहले सुपरसोनिक प्रक्षेपण के 21 गौरवशाली को चिह्नित करने के लिए शुरू किया गया है, जो 12 जून से होकर 12 फरवरी 2023 को ब्रह्मोस स्थापना दिवस के मौके पर समाप्त होगा। इस समारोह के दौरान कई प्रमुख कार्यक्रम, बैठकें, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही उद्योग भागीदारों की बैठकें भी शामिल हैं।

India will soon have its first hypersonic missile: BrahMos Aerospace CEO