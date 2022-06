कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीएस येदियुरप्पा का बड़ा ऐलान, बोले- मेरा बेटा लड़ेगा विधानसभा चुनाव

Karnataka Assembly Elections: दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। सत्तासीन भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस, जेडीएस अपनी-अपनी चुनावी रणनीति में जुट चुकी है। इस बीच कर्नाटक भाजपा के दिग्गज नेता येदियुरप्पा ने ऐलान किया उनका बेटा विधानसभा का चुनाव लड़ेगा।

BS Yediyurappa Says My Son will Contest Karnataka Assembly Elections