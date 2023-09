BSF और DRI ने ज्वाइंट ऑपरेशन में जब्त किए 106 सोने के बिस्कुट, दो तस्कर भी गिरफ्तार

Submitted by:

Crime News: बीएसएफ और डीआरआई की टीम ने इंडो- बांग्ला बार्डर के पास 106 सोने के बिस्कुट के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।

BSF and DRI seized 106 gold biscuits in joint operation at bangladesh border