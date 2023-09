BSF को मिली बड़ी कामयाबी, भारत - पाक सीमा से 1 ड्रोन और हिरोइन किया बरामद

BSF recovered Pakistani drone: पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में अक्सर मादक पदार्थ और ड्रोन के जरिए तस्करी की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस बार सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में सीमा से सटे एक गांव से एक पाकिस्तानी ड्रोन और एक हिरोइन का पैकेट बरामद किया है।



अमृतसर जिले के महावा गांव से हुआ बरामद



समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बार्डर सिक्योरिटी फोर्स और पंजाब पुलिस ने एक ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी है। ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने अमृतसर जिले के महावा गांव के बाहरी इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन क्वाडकॉप्टर, मॉडल - डीजेआई माविक तीन क्लासिक्स और एक पैकेट हेरोइन (कुल वजन - लगभग 500 ग्राम) बरामद किया। बता दें कि एएनआई ने यह जानकारी रविवार को दी है।



तरनतारन में भी BSF को मिली थी कामयाबी



इससे पहले सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के तरनतारन जिले के टीजे सिंह गांव के पास से 2.5 किलो मादक पदार्थ हेरोइन बरामद किया था। पाकिस्तानियों ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन के माध्यम यह नशीला पदार्थ भारतीय सीमा में भेजा था। इसे बीएसएफ ने देखते ही मार गिराया था। इसके बाद पंजाब पुलिस के साथ तलाशी अभियान में क्वाडकॉप्टर ड्रोन और 2.5 किलोग्राम हेरोइन तरनतारन के राजोके गांव के धान के खेत में बरामद किया गया था। यह गांव अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब बसा हुआ है।

यह भी पढ़ें यह भी पढ़ें क्या 14 दिन और सोयेगें लैंडर और रोवर? ISRO ने दिया बड़ा अपडेट





BSF and Punjab Police, in a joint operation, recovered one Pakistani drone, a Quadcopter, Model - DJI Mavic three classics and one packet, suspected to be Heroin (Net wt - appx 500 gms), on the outskirts of Village Mahawa, Amritsar district: BSF pic.twitter.com/l8zesnEmEY