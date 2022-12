भारत में घुसपैठ कर रहे बांग्लादेश के 5 नागरिक गिरफ्तार, साढ़े 4 करोड़ के सोने के साथ धराया तस्कर

बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के पठानपारा में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में घुसे 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। सभी बंगलादेशी नागरिक अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। इसके अलावा चार करोड़ के सोने के साथ एक तस्कर भी पकड़ा गया है।

BSF Arrested five Bangladeshi Citizen who Enters India by Illegal Way