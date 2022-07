आज दिखेगा साल का सबसे बड़ा सुपरमून, 'हिरन' से है इसका खास संबंध

साल की सबसे बड़ी खगोलीय घटनाओं में से एक 'सुपरमून' (Supermoon 2022) 13 जुलाई यानी आज देखा जा सकता है। दरअसल जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, तब सुपरमून दिखाई देता है। लेकन इस सुपरमून का हिरण से भी खास संबंध है। हर दिन की तुलना में आज चांद बहुत बड़ा, चमकीला और गुलाबी नजर आएगा।

बुधवार की शाम जब आसमान में चंद्रमा उगेगा तो वह कुछ अनोखा होगा। वह साल के बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा बड़ा और चमकदार नजर आएगा। क्योंकि ये 'सुपरमून' होगा, हालांकि इसे जुलाई सुपरमून या बक सुपरमून कहा जाता है। अगर आप में से कोई इस साल के जून के महीने में सुपरमून या strawberry मून को देखने से चूक गया हो तो आपके लिए एक और अच्छा मौका है। 13 जुलाई को एक बार फिर से आप इस सुपरमून का नजारा देख सकते हैं। इस सुपरमून को buck moon भी कहा जाता है, क्योंकि इसका हिरण से खास संबंध है। बता दें कि,

इससे पहले पहला सुपरमून 14 जून को दिखाई दिया था, इसे स्ट्रॉबेरी मून कहा गया था।

Buck Supermoon Of 2022 Guru Purnima Largest Moon Will Be Seen Today