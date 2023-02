बजट 2023 में ऐलान, अब KYC प्रोसेस को और आसान बनाएगी सरकार

नई दिल्लीPublished: Feb 02, 2023 12:33:36 pm Submitted by: Sanjay Kumar Srivastava

KYC process सरकार ने बजट में KYC Process (Know Your Customer) को आसान बनाने का लक्ष्य रखा है। आने वाले दिनों में सरकार KYC की प्रक्रिया आसान बनाएंगी। रिस्क आधार केवाईसी प्रोसेस होगी।

बजट 2023 में ऐलान, अब KYC प्रोसेस को और आसान बनाएगी सरकार

Budget 2023 संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, सरकार ने बजट में KYC Process (Know Your Customer) को आसान बनाने का लक्ष्य रखा है। आने वाले दिनों में सरकार KYC की प्रक्रिया आसान बनाएंगी। रिस्क आधार केवाईसी प्रोसेस होगी। वित्तमंत्री ने कहा कि, सरकार बैंकिंग कंपनीज एक्ट, RBI एक्ट, IFSC एक्ट में बदलाव करेगी। इसके अलावा, यह प्रावधान भी लाया जाएगा कि, IFSC में खुले बैंकों का विदेशी बैंक अधिग्रहण कर सकेंगे। वित्तमंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि, KYC प्रोसेस को 'one size fits all' के अप्रोच के बजाय 'रिस्क के आधार' पर आसान किया जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर के नियामकों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि, वो डिजिटल इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए KYC प्रोसेस डेवलप करें।