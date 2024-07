Budget 2024 Live Streaming: आज बजट आने वाला है… क्या लाने वाला है? जानें शेड्यूल और यहां देखें फ्री लाइव टेलीकास्ट 

Watch Union Finance Minister Smt. @nsitharaman present the Union Budget 2024-25 in Parliament 👇



⏰ 11.00 am



🗓️ 23rd July 2024



Stay tuned and watch out for LIVE updates on👇



X ➡️ https://t.co/76gY97bgKj



Facebook ➡️ https://t.co/GVfVncu4Ok#ViksitBharatBudget2024_25 pic.twitter.com/16O7frtX2l