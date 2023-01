Budget 2023: BJP की सरकार का एक ही मकसद 'इंडिया फर्स्ट', बजट से लोगों की उम्मीदें पूरी होंगीः PM मोदी

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Jan 31, 2023 11:05:31 am

Budget 2023: संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 31 जनवरी मंगलवार सुबह 11 बजे से बजट सत्र शुरू हुआ। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। बजट सत्र के लिए पीएम मोदी संसद पहुंच चुके हैं। जहां पीएम मोदी ने मीडिया से बात की।





Budget Session: PM Modi Adress Media after President's Speech says India First