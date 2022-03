भारत से कैसे फायर हो गई पाकिस्तान में मिसाइल? रक्षा मंत्री Rajnath Singh ने राज्यसभा में दी जानकारी

Rajnath Singh Briefing on Missile Missfire: भारत से गलती से मिसफायर हुई मिसाइल को लेकर आज रक्षा मंत्री राज्यसभा में जानकारी दी।

पाकिस्तान के इलाके में गलती से फायर हुई मिसाइल की घटना को लेकर आज भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में स्पष्टीकरण दिया। सबसे पहले राज्यसभा में 11 बजे उन्होंने जानकारी दी। अब लोकसभा में 12 बजे राजनाथ सिंह इस मामले पर बोलेंगे। भारत से 9 मार्च को गलती मिसाइल फायर हुई और पाकिस्तान में जा गिरी थी। इसके पीछे का कारण भारत ने बताते हुए कहा था कि दुर्घटनावश मिसाइल फायर हुई थी। नियमित रखरखाव के दौरान तकनीकी गड़बड़ी से हुई यह घटना पर भारत ने खेद भी जताया था।

Budget session: Rajnath to brief on accidental firing in Lok Sabha