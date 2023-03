हरियाणा में बड़ा हादसाः खाटू श्याम का दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पलटी, 35 से ज्यादा लोग घायल

Bahadurgarh Road Accident: सोमवार सुबह हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 35 से अधिक लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार खाटू श्याम का दर्शन कर दिल्ली लौट रहे तीर्थ यात्रियों की बस पलट गई। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

Bus full of Pilgrims Overturned in Bahadurgarh more than 35 people injured