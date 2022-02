West Bengal: कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज की राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने वाली याचिका

कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने राज्यपाल जगदीप धनकड़ से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल एक वकील रामप्रसाद सरकार की ओर से दायर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में जगदीप धनखड़ (Governor Jagdeep Dhankhar) को हटाने के लिए लगी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। वकील रामप्रसाद सरकार की ओर से दायर इस याचिका में राज्यपाल धनखड़ को तत्काल पद हटाए जाने की मांग की गई थी, जिसे शुक्रवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamamta Banejee) से आग्रह किया है कि राज्यपाल की ओर विभिन्न मुद्दों पर मांगी गई जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं।

