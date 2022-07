हरियाणा में मुस्लिमों के व्यापार के बहिष्कार का किया गया आह्वान, पंचायत में लिया फैसला, कहा- हिंदुओं को मारा जा रहा

हरियाणा के मानेसर में मुस्लिमों के व्यापार के बहिष्कार का आह्वान किया गया है। मुस्लिमों के व्यापार के बहिष्कार का फैसला पंचायत में लिया गया है, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के साथ 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

हरियाणा के मानेसर में आज एक मंदिर में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 2 बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के साथ 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस पंचायत में मुस्लिम दुकानदारों और विक्रेताओं के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस पंचायत में मानेसर, धारूहेड़ा और गुड़गांव के आसपास के गांवों के लोग शामिल हुए। पंचायत के बाद पंचायत सदस्यों ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा कि अवैध अप्रवासियों को बेदखल किया जाए।

In Haryana, a call was made to boycott the business of Muslims, the decision was taken in the panchayat, said – Hindus are being killed