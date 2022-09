‘कैमरा निकॉन और कवर कैनन का’, PM मोदी को ट्रोल करने के चक्कर में खुद ही ट्रोल हुए TMC सांसद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन शनिवार को कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा। इस दौरान उन्होंने कैमरे से फोटोज भी क्लिक किए। इसी की एडिटेड फोटो शेयर करते हुए TMC सांसद जवाहर सरकार ने PM मोदी को ट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद ही ट्रोल हो गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक्टिविटी पर विपक्ष के नेताओं की नजर रहती है। विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री को घेरने के लिए मौका भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन TMC सांसद जवाहर सरकार ने तो PM मोदी को घेरने के लिए 'कैमरा निकॉन का और कवर कैनन ' वाली एडिटेड फोटो ट्वीटर में शेयर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा सभी आंकड़ों पर ढक्कन रखना एक बात है, लेकिन कैमरे के लेंस पर कवर रखना सरासर दूरदृष्टि है। इस ट्वीट पर TMC सांसद जवाहर सरकार को ट्वीटर यूजर्स ही ट्रोल करने लगे, जिसके बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट करना ही सही समझा।

'Camera Nikon and cover Canon', TMC MPs themselves got trolled for trolling PM Modi