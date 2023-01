सुप्रीम कोर्ट ने 8 महीने की गर्भवती महिला को काउंसलिंग की दी सलाह, कहा- गर्भपात का नहीं हो सकता मामला

Submitted by:

8 महीने के गर्भ को खत्म करने की अनुमति की याचिका में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवती महिला को काउंसलिंग की सलाह दी है। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि गर्भवती महिला इंजीनियरिंग की छात्रा है, जो गर्भावस्था नहीं चाहती है।

Can’t be a case of abortion: Supreme Court suggests counselling for 8-month pregnant woman