बिहारः सैन्य अभ्यास में फायरिंग रेंज से बाहर जाकर गिरा तोप का गोला, तीन ग्रामीणों की मौत, तीन जख्मी

नई दिल्लीPublished: Mar 09, 2023 09:31:24 am

Cannon Blast in Gaya: बिहार में होली के दिन एक बड़ा हादसा हो गया। गया में सैन्य अभ्यास के दौरान तोप का एक गोला फायरिंग रेंज से बाहर जाकर गिरा। जिसकी चपेट में आने से तीन ग्रामीणों की मौत हो गई। इस हादसे से होली की खुशियां मातम में बदल गई।





Cannon Blast claimed three lives in Gaya Bihar during Holi