हर शादी को हिंसक और हर आदमी को बलात्कारी करार देना उचित नहीं: स्मृति ईरानी

राज्यसभा में स्मृति ईरानी ने कहा, 'देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सभी के लिए प्राथमिकता है, लेकिन हर शादी को हिंसक और हर पुरुष को बलात्कारी के रूप में निंदा करना उचित नहीं है।'

संसद में आज बजट का तीसरा दिन है। इस दौरान सदन में मैरिटल रेप का मुद्दे पर भी चर्चा हुई। केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि देश की हर शादी की निंदा करना ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सभी के लिए प्राथमिकता है, लेकिन हर शादी को हिंसक और हर पुरुष को बलात्कारी के रूप में निंदा करना उचित नहीं है। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने ये भी जानकारी दी कि मैरिटल रेप के संबंध में देश की आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

